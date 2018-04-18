Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили наши мечети, но они не понимают, что мы возвели разрушенные мечети в своем сердце (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Армяне разрушили наши мечети, но они не понимают, что мы возвели разрушенные мечети в своем сердце.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

«Проводимая нами политика по строительству армии - единственно правильная политика. До проведения этой политики была проделана большая работа, и последние 15 лет процесс строительства армии шел ускоренно. Порой нас критиковали за это: почему вы тратите столько средств на эти вопросы? Но жизнь показала, что мы проводили правильную политику. Сегодня азербайджанская армия - среди сильных армий в мировом масштабе. Наша армия среди сильных армий по оснащению, вооружению, технике, боеспособности. Мы обеспечиваем армию всем необходимым, закупается и будет закупаться самое современное вооружение», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что силу нашей армии увидел и враг.

«Апрельские бои – наша славная история, наша большая победа. Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть земель Агдеринского, Физулинского и Джабраильского районов, мы контролируем тысячи гектаров территорий. На эти земли возвращается жизнь, на этих землях развивается азербайджанский флаг. Люди вернулись, построен новый поселок. Наша военная победа показывает силу азербайджанского народа, показывает непоколебимый дух азербайджанского народа. Это показывает, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией и мы освободим свои земли. Чтобы добиться этого, мы должны быть и будем еще сильнее», - заявил глава государства.

Президент Азербайджана добавил, что поселок Джоджуг Марджанлы стал символом нашего возрождения.

«Жизнь, вернувшаяся в Джоджуг Марджанлы, от души радует каждого азербайджанца, вдохновляет его. Армянские вандалы, руководство Армении совершили геноцид и против наших исторических памятников, разрушили наши мечети. Но они не понимают, что мы в своем сердце храним наши мечети, мы в своем сердце возвели разрушенные мечети. После освобождения земель от оккупации мы построили в Джоджуг Марджанлы мечеть, идентичную Шушинской мечети, которую разрушили вандалы, и сегодня наши люди могут совершать молебен на этих землях. Это показывает, что мы никогда не смиримся с оккупацией», - подчеркнул глава государства.

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