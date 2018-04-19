Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного бюро выставок (ФОТО) (версия 2)

19 апреля 2018 01:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию Международного бюро выставок во главе с представителем Республики Корея в Международном бюро выставок, послом Чжай-Чул Чоем.

Выступив от имени делегации, Чжай-Чул Чой поздравил главу государства с победой на проведенных в стране президентских выборах и церемонией инаугурации.

Чжай-Чул Чой отметил, что члены делегации рады возможности познакомиться с такой прекрасной страной, как Азербайджан, и увидеть происходящие здесь динамичные процессы. Он сообщил, что главная цель визита делегации – изучить условия и возможности, существующие в Азербайджане. Гость отметил, что в рамках визита в нашу страну состоялся ряд встреч, подчеркнул, что в результате наблюдений, проведенных за этот период, у них сформировалась позитивная позиция.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за поздравления.

Отметив, что Aзербайджан является молодым независимым государством, глава государства подчеркнул, что за короткий срок были проведены широкомасштабные реформы в политической, экономической и социальной сферах, наша страна уже демонстрирует успешное развитие, а также стремительную трансформацию в политической, экономической сферах, в области государственного строительства. Президент Ильхам Алиев отметил, что работа, проделанная за эти годы, свидетельствует о том, что молодое государство может успешно жить в условиях независимости и проводить многочисленные международные мероприятия. Глава государства подчеркнул, что в Баку уже успешно проводятся многочисленные важные международные мероприятия в политической, культурной и спортивной сферах. Президент Ильхам Алиев сказал, что визит делегации в Азербайджан создает хорошую возможность для знакомства с нашей страной и завоеванными здесь успехами. Глава государства выразил надежду на то, что визит пройдет успешно.

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