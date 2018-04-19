Георгий Маргвелашвили: Азербайджанский народ проголосовал за развитие, спокойствие, безопасность и стабильность

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Искренне поздравляю вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджана. Хочу подчеркнуть, что азербайджанский народ проголосовал за развитие, спокойствие, безопасность и стабильность, благосостояние и успехи. За прошедший период мы стали свидетелями убедительного развития вашей страны в политической, экономической и культурной сферах. Уверен, что под вашим руководством Азербайджан достигнет еще больших успехов. На протяжении веков Грузия и Азербайджан испытывали чувство удовлетворения от дружественных, крепких культурных связей и успешных отношений сотрудничества. Наши народы всегда находились рядом друг с другом во имя своего будущего и благосостояния своих стран. Наши страны совместно присоединились к борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность и добились мира и стабильности в регионе. Верю, что углубление и расширение нашего сотрудничества как стратегических партнеров приведет к успешным достижениям во имя интересов наших народов. Еще раз выражаю вам свое глубокое почтение и желаю вашему превосходительству счастья, здоровья и успехов на вашей высокой государственной должности во имя спокойствия и благосостояния азербайджанского народа», - говорится в поздравлении.

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