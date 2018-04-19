Георгий Маргвелашвили: Азербайджанский народ проголосовал за развитие, спокойствие, безопасность и стабильность

19 апреля 2018 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Искренне поздравляю вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджана. Хочу подчеркнуть, что азербайджанский народ проголосовал за развитие, спокойствие, безопасность и стабильность, благосостояние и успехи. За прошедший период мы стали свидетелями убедительного развития вашей страны в политической, экономической и культурной сферах. Уверен, что под вашим руководством Азербайджан достигнет еще больших успехов. На протяжении веков Грузия и Азербайджан испытывали чувство удовлетворения от дружественных, крепких культурных связей и успешных отношений сотрудничества. Наши народы всегда находились рядом друг с другом во имя своего будущего и благосостояния своих стран. Наши страны совместно присоединились к борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность и добились мира и стабильности в регионе. Верю, что углубление и расширение нашего сотрудничества как стратегических партнеров приведет к успешным достижениям во имя интересов наших народов. Еще раз выражаю вам свое глубокое почтение и желаю вашему превосходительству счастья, здоровья и успехов на вашей высокой государственной должности во имя спокойствия и благосостояния азербайджанского народа», - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования экс-президенту США Джорджу Бушу
Политика 15:10
Президент Азербайджана: Бакинская встреча начальника Генштаба ВС России и главнокомандующего НАТО будет служить делу укрепления международной безопасности
Политика 13:40
Президент Ильхам Алиев: Бакинская встреча главы Генштаба ВС России с Верховным главнокомандующим НАТО - показатель доверия к Азербайджану
Политика 13:27
Видеоролик с церемонии инаугурации Президента Азербайджана Ильхама Алиева
Политика 11:47
Президент Ильхам Алиев подписал указ о выделении единовременной выплаты семьям погибших и без вести пропавших военнослужащих
Политика 11:29
Акции протеста в Армении против Саргсяна были ожидаемыми - депутат
Политика 09:57
На имя Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах
Политика 02:38
Премьер-министр Японии: Азербайджан - это страна, играющая большую роль в международной энергобезопасности, и важный партнер для Японии
Политика 00:23
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Политика 18 апреля 22:01
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного бюро выставок (ФОТО)
Политика 18 апреля 20:01
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – страна, обладающая очень положительной репутацией в мире
Политика 18 апреля 19:01
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам IV сессии Конференции министров молодежи и спорта стран-членов ОИС
Политика 18 апреля 18:48
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора МАГАТЭ
Политика 18 апреля 18:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан изменил энергетическую карту Евразии
Политика 18 апреля 18:02
Президент Ильхам Алиев принял министра молодежи и спорта Турции (ФОТО)
Политика 18 апреля 17:43
Президент Ильхам Алиев принял министров молодежи и спорта, участвующих в IV сессии конференции ОИС (ФОТО)
Политика 18 апреля 16:56
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане необходимо внедрить самые современные технологии
Политика 18 апреля 16:46
Президент Ильхам Алиев: В экономике должна быть обеспечена полная прозрачность, нужно положить конец всем нежелательным случаям
Политика 18 апреля 16:38