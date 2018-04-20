Президент Ильхам Алиев разделил министерство культуры и туризма на две структуры

20 апреля 2018 19:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о некоторых мерах в связи с усовершенствованием государственного управления в сфере культуры и туризма.

Согласно распоряжению, на базе министерства культуры и туризма Азербайджана создаются министерство культуры и Государственное туристическое агентство.

Кабинету министров поручено в течение месяца представить Президенту Азербайджана проекты положений министерства культуры и Государственного туристического агентства, предложения по структуре и количеству работников; обеспечить финансирование министерства культуры и Государственного туристического агентства в 2018 году в рамках средств, предоставленных министерству культуры и туризма в госбюджете на 2018 год; решить вопросы материально-технического обеспечения для организации деятельности министерства культуры и Государственного туристического агентства; в течение двух месяцев представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим распоряжением; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с распоряжением и проинформировать об этом главу государства; проконтролировать приведение в соответствие с распоряжением нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Президента Азербайджана в течение пяти месяцев; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать об этом Кабинет министров.

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