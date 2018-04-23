Президент Ильхам Алиев принял министра экономического развития России

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял министра экономического развития России Максима Орешкина.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между странами в различных сферах, в том числе в экономической сфере.

Оценив рост товарооборота в прошлом году, а также по результатам первого квартала этого года как хороший показатель расширения экономических связей, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это хороший показатель развития двусторонних отношений в целом. Глава государства отметил укрепление экономических связей в результате совместной плодотворной деятельности двух стран, а также укрепление сотрудничества между отдельными предприятиями. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении экономических связей.

Максим Орешкин еще раз передал главе государства поздравления Президента России Владимира Путина в связи с уверенной победой на президентских выборах. Он отметил, что результаты выборов – проявление твердой поддержки, оказанной народом политическому и экономическому курсу, проводимому Президентом Ильхамом Алиевым, и царящая в Азербайджане стабильность имеет очень большое значение. Российский министр сказал, что и по прошествии всего нескольких месяцев с его последнего визита в Баку предпринят ряд серьезных шагов в области экономического сотрудничества. Максим Орешкин с удовлетворением подчеркнул совместную с азербайджанскими коллегами плодотворную деятельность.

Глава государства выразил признательность за поздравления.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества по международному транспортному коридору Север-Юг, в сферах инвестирования, сельского хозяйства, туризма и других областях.

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