Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании (ФОТО) (версия 2)

26 апреля 2018 22:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй.

Затем в присутствии Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Терезы Мэй между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), компанией BP Exploration (Azerbaijan) Limited и Аффилированной нефтяной компанией SOCAR было подписано соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке и разработке перспективного блока D230 в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Документ подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и генеральный исполнительный директор компании ВР Роберт Дадли.

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