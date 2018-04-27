Явер Джамалов: Производимое Азербайджаном современное вооружение и техника экспортируется в более чем десять стран

БАКУ /Trend/ - Производимые Азербайджаном боеприпасы, современное стрелковое и артиллерийское оружие, беспилотные летательные аппараты, бронетехника и другая продукция оборонного назначения экспортируется в более чем десять стран. Об этом было сказано на сегодняшнем заседании коллегии министерства оборонной промышленности, посвященном итогам первого квартала 2018 года, сообщили в пятницу в оборонном ведомстве.

Было отмечено, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемой продукции вырос вдвое. От общего объема производимой продукции 89 процентов составляет продукция оборонного и специального назначения, 11 процентов - гражданского назначения.

Ассортимент продукции оборонного назначения, производство которой освоено, доведен до 1200 видов.

В текущем году на предприятиях министерства планируется проведение опытно-конструкторских работ по 127 наименованиям продукции, охватывающим 118 тем. К продукции, которую предусмотрено разработать, относятся пулеметы особого назначения, автоматическое оружие различного калибра, стволы для крупнокалиберных пулеметов, автоматический гранатометный комплекс, оптические прицелы для снайперских винтовок и другие виды вооружений.

В ходе коллегии было отмечено, что министерство оборонной промышленности в июне этого года будет участвовать в международной выставке "EUROSATORY-2018" во Франции, на которой Азербайджан, участвуя впервые, продемонстрирует продукцию 268 наименований, а также несколько новых видов продукции оборонного назначения.

На коллегии было рассказано о работах, проводимых в связи с международной оборонной выставкой "ADEX-2018", которая пройдет в Баку в сентябре текущего года. Проводятся переговоры с соответствующими структурами зарубежных стран, осуществляется организационная работа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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