Визит Президента Азербайджана в Великобританию свидетельствует о высоком уровне партнерских отношений – депутат

27 апреля 2018 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию и Великобританию после переизбрания главой государства - очень значимые события.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.

Депутат подчеркнул, что визит главы государства в Турцию в очередной раз продемонстрировал международному сообществу братство двух стран.

«Президент Азербайджана сразу после формирования правительства посетил Турцию. В ходе визита между Турцией и Азербайджаном был подписан ряд очень важных документов. Еще раз было подтверждено, что в мире нет столь тесно связанных друг с другом стран, как Турция и Азербайджан. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев отметил, что у Азербайджана и Турции большие взаимные инвестиции, которые могут осуществляться только между братскими странами. Это связано с тем, что Азербайджан и Турция являются союзниками, это сотрудничество заложено в генетическом коде обеих стран», - сказал депутат.

Керимли также коснулся визита Президента Азербайджана в Великобританию, отметив, что это показывает высокий уровень партнерских отношений и создаст новые возможности для сотрудничества.

"Этот визит был также ответом тем, кто хотел очернить Азербайджан в глазах международного сообщества. Эти силы утверждали, что якобы после этих выборов крупные державы не признают Азербайджан. Однако приглашение Президента Азербайджана в Великобританию, проведенные встречи, а также поздравления лидеров ведущих стран - Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона Президенту Ильхаму Алиеву показали, что Азербайджан имеет большое значение для великих держав. Считаю этот визит своего рода чрезвычайным событием, потому что он очень важен для Азербайджана. Этот визит еще раз продемонстрировал авторитет Азербайджана на международной арене. Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз доказал миру, что попытки враждебных Азербайджану стран напрасны и безуспешны», - сказал парламентарий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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