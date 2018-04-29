Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева наградили победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ВИДЕО)

29 апреля 2018 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье наградили победителей Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Также в церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и глава Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров.

Победителем Гран-при стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, второе место занял Кими Райконнен (Ferrari), а третье - Серхио Перес (Force India).

Сегодня в Баку завершился четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 Гран-при Азербайджана, начавшийся 27 апреля.

Протяженность бакинского трека составляет шесть километров, а общая дистанция – 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров, а самой узкой части вокруг «Ичеришехер», в том числе на седьмом и восьмом поворотах – 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку также состоялись соревнования Формулы 2.

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