В Азербайджане определено соотношение гарантии к ипотечному кредиту

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ "Об обеспечении деятельности Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда" от 29 ноября 2017 года.
Согласно изменениям, при определении соотношения гарантии к кредиту за основу берутся указанные ниже соотношения обеспечения к кредиту с учетом категорий риска.
|
Соотношение обеспечения к кредиту
|
Категория риска
|
Средняя
|
Низкая
|Низкий
|
до 75%
|
до 70%
|Средний
|
до 70%
|
до 65%
|
Высокий
|
до 65%
|
до 65%
Согласно результатам модели кредитного рейтинга Фонда, по кредитам, относящимся к категории высокого риска, гарантия не выдается.
Сумма гарантии определяется по запросу уполномоченного банка с учетом соотношения гарантии к кредиту. В период, когда гарантия в силе, отношение гарантии к кредиту может быть снижено по запросу уполномоченного банка до 15 процентов. При этом годовая комиссия за гарантию остается неизменной.
Пределы категорий соотношения обеспечения к кредиту (низкий, средний и высокий) определяются со стороны Правления Фонда, и они должны пересматриваться как минимум раз в год. Правление также определяет размер годовой комиссии по правилам, утвержденным Попечительским советом Фонда.
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