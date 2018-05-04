В Азербайджане повышается зарплата депутатов, омбудсмена, членов и судей Конституционного суда (версия 2)

4 мая 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на десять процентов повышается заработная плата депутатов, омбудсмена, членов и судей Конституционного суда.

В связи с этим в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания парламента включены четыре законопроекта, в которые предусмотрены изменения – «О статусе депутата», «О судах и судьях», «О Конституционном суде» и «Об омбудсмене».

Законопроекты были переданы в парламент страны по представлению Президента Ильхама Алиева.

Согласно изменениям, председатель Милли Меджлиса будет получать 2475 манатов (до этого 2250 манатов), первый заместитель председателя – 2227 манатов (2015 манатов), зампредседателя Милли Меджлиса – 2103 маната (1912.5 манатов), председатель комитета - 1980 манатов (1800 манатов), зампредседателя комитета - 1 856 манатов, рядовой депутат - 1732 маната (1575 манатов).

Месячная зарплата омбудсмена составит 2230 манатов (2025 манатов).

Председатель Верховного суда будет получать зарплату в размере 2280 манатов (2070 манатов).

Председатели Верховного суда и апелляционных судов Нахчыванской АР будут получать зарплату в размере 2052 маната.

Председателям судов по тяжким преступлениям, суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР, военных судов и административно-экономических судов будет выдаваться зарплата в размере 1 824 манатов, председателям других судов – 1 596 манатов, зампредседатеоя всех судов – 1436 манатов.

После голосования изменения были приняты. Изменения начинают действовать с 1 мая 2018 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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