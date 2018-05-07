Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

7 мая 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник позвонил Президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Глава государства поздравил Владимира Путина со вступлением на должность Президента России, пожелал ему новых успехов во имя благоденствия российского народа.

Глава государства также передал Президенту России поздравления по случаю наступающего Дня Победы – 9 Мая.

Президент Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и поздравление и со своей стороны поздравил главу государства с наступающим Днем Победы – 9 Мая.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление.

В ходе беседы главы государств отметили успешное развитие азербайджано- российского стратегического партнерства, обменялись мнениями по перспективам двусторонних отношений.

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