В Баку состоялась конференция, посвященная политике Гейдара Алиева в сфере медиа (ФОТО)

7 мая 2018 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку в Международном пресс-центре при организационной поддержке Совета печати состоялась конференция на тему «Политика Гейдара Алиева: медийное обеспечение в строительстве правового государства».

Выступивший на мероприятии председатель Совета печати Афлатун Амашов сказал, что Гейдар Алиев является архитектором современного Азербайджана.

По его словам, все успехи в общественно-политической жизни Азербайджана связаны с именем Гейдара Алиева.

«Гейдар Алиев после возвращения к власти предотвратил в Азербайджане гражданскую войну, хаос, не допустил, чтобы мы потеряли независимость, установил стабильность. Затем Гейдар Алиев приступил к экономическому развитию страны. Также Гейдар Алиев старался развивать азербайджанские медиа. Сегодня в Азербайджане есть свобода слова и достаточно усовершенствована законодательная база медиа», - сказал Амашов.

По его словам, развитие азербайджанских медиа связано с именем Гейдара Алиева.

«Сегодня это развитие продолжается благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева», - отметил председатель Совета.

Выступивший на мероприятии заведующий сектором Администрации Президента Вугар Алиев сказал, что 95-летний юбилей Гейдара Алиева торжественно отмечается не только в Азербайджане, но и за его пределами.

Заведующий сектором отметил, что после установления стабильности Гейдар Алиев пригласил в Азербайджан известные иностранные компании, началась разработка нефтяных месторождений.

«В Азербайджане началось экономическое развитие. В 1993-2003 годах стала развиваться экономика Азербайджана», - добавил Алиев.

Рассказывая о заслугах Гейдара Алиева в развитии азербайджанских медиа, Алиев сказал, что общенациональный лидер также впервые устранил факторы, препятствовавшие развитию свободы слова в Азербайджане.

«Политический курс, сформированный Гейдаром Алиевым, продолжается на высоком уровне Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Сегодня действует Фонд государственной поддержки развития СМИ, и до сегодняшнего дня фонду была оказана помощь в размере четырех миллионов манатов», - сказал Алиев.

Заведующий сектором отметил, что на всех этапах своего руководства общенациональный лидер уделял особое внимание свободе слова и информации. В Конституции, принятой 12 ноября 1995 года, закреплены свобода слова, мысли и информации, права каждого на получение и распространение информации, недопустимость цензуры СМИ.

«Указом Президента Азербайджана от 6 августа 1998 года было упразднено главное управление при Кабинете министров по защите гостайны в прессе и других СМИ. Таким образом, утратили силу указ Президента от 16 апреля 1992 года о применении военной цензуры и распоряжение от 15 апреля 1993 года о контроле над распространением информации. Меры, предусмотренные в указе, обеспечили развитие СМИ, свободу слова, информации и мысли граждан, закрепленные международным правом и Конституцией Азербайджана», - сказал Алиев.

Заведующий сектором отметил, что в 2003 году на первом съезде журналистов Азербайджана впервые на постсоветском пространстве был создан Совет прессы, выполняющий функцию саморегулирующего органа печати.

«Таким образом, именно благодаря политической воле Гейдара Алиева государство в Азербайджане перестало контролировать медиа, была обеспечена их независимая деятельность и началась всесторонняя государственная поддержка развития медиа», - добавил Алиев.

По его словам, в настоящее время строится здание для обеспечения квартирами 255 семей журналистов. В 2005, 2010 и 2015 годах сотни журналистов получили почетные звания и помощь. На данный момент около 5000 органов прессы прошли регистрацию и свободно действуют. Также в стране действует около 50 организаций журналистов.

Выступившие на мероприятии руководители других медиаструктур также рассказали о заслугах Гейдара Алиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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