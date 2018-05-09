Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в торжественной церемонии по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом

9 мая 2018 10:09 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:36)

БАКУ /Trend/ - В Баку 9 мая состоялась торжественная церемония по случаю 73-й годовщины Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с ветеранами Второй мировой войны, поздравили их по случаю Великой Победы.

Глава государства и Первая леди возложили венок к памятнику дважды Герою Советского Союза, генерал-майору танковых войск Ази Асланову.

Под звуки военного марша отряд почетного караула прошел перед Президентом Ильхамом Алиевым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с членами семьи дважды Героя Советского Союза Ази Асланова, поздравили их с праздником Победы.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сфотографировались на память с ветеранами Великой Отечественной войны.

В церемонии приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.

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