Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже стал одним из международных транспортных центров (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял президента Международной ассоциации портов и гаваней Сантьяго Гарсия Милу.

Сантьяго Гарсия Мила отметил, что испытывает большое чувство удовлетворения в связи с участием в ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней, проводимой в Баку, подчеркнул, что большое значение имеет участие в мероприятии более 400 представителей 65 стран.

Он сказал, что участники конференции представляют порты, являющиеся членами Международной ассоциации портов и гаваней и охватывающих примерно 70 процентов морских грузоперевозок мира.

Подчеркнув, что мероприятие организовано в Азербайджане на высоком уровне, Сантьяго Гарсия Мила с удовлетворением отметил, что процессы развития, увиденные ими в столице, произвели на них большое впечатление.

Гость сказал, что Баку уже превратился в международный торговый узел, выразил надежду на то, что Азербайджан сыграет важную роль в проектах "Великий Шелковый путь", «Один пояс, один путь».

Сантьяго Гарсия Мила подчеркнул, что проведение в Баку ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней является знаменательным событием и что в следующем году мероприятие будет организовано в Китае.

Президент Ильхам Алиев коснулся значимости проводимой в Баку ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней, выразил удовлетворение участием в ней представителей большого числа стран.

Выразив признательность за то, что для проведения мероприятия был выбран Баку, глава государства с чувством удовлетворения отметил достижение, как и в других сферах, больших успехов и в транспортном секторе, подчеркнул, что Азербайджан уже стал одним из международных транспортных центров.

Отметив роль географического расположения страны в этом деле, Президент Ильхам Алиев заявил, что это также результат крупных инвестиций, вложенных в современную транспортную инфраструктуру в Азербайджане.

Глава государства отметил, что это проявляется не только в строительстве нового Бакинского порта в Аляте, современных железнодорожных и автомобильных дорог, но и аэропортов.

Касаясь международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, глава государства отметил, что благодаря реализации этих проектов по территории Азербайджана будут осуществляться важные международные перевозки.

Президент Ильхам Алиев сказал, что транспортная инфраструктура в Азербайджане сегодня на очень высоком уровне, добавил, что первая фаза нового Бакинского порта полностью завершится в ближайшее время, оценил это как вклад Азербайджана в международное сотрудничество в транспортной сфере.

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