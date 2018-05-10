Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (версия 2)

10 мая 2018 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 10 мая – 95-я годовщина со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, гениального сына и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

В день рождения спасителя нашего народа Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, родные и близкие великого лидера пришли в Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу спасителя нашего народа в день его рождения.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, с уважением почтил память великого лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем глава государства и члены его семьи посетили могилу супруги великого лидера, ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача-ученого Тамерлана Алиева, и возложили на их могилы цветы.

В церемонии посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов, председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, министры, руководители комитетов и компаний, депутаты Милли Меджлиса.

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