Великий лидер Гейдар Алиев спас Азербайджан и весь народ - депутат

10 мая 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У таких личностей, как великий лидер Гейдар Алиев, есть только дата рождения, потому что такие люди бессмертны.

Об этом в четверг на специальном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, посвященном 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сказал депутат Захид Орудж.

Орудж сказал, что 100-летие Азербайджанской Демократической Республики связано с 95-летием великого лидера.

«Если бы великий лидер не спас Азербайджан, сегодня мы не могли бы говорить о 100-летии АДР. Великий лидер Гейдар Алиев спас весь народ», - отметил депутат.

По его словам, Гейдар Алиев был лидером, который руководствовался собственной системой.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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