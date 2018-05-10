Владимир Путин: Политическая мудрость и дальновидность Гейдара Алиева снискали ему высокий авторитет среди соотечественников и за рубежом

10 мая 2018 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Политическая мудрость и дальновидность Гейдара Алиева снискали ему высокий авторитет среди соотечественников и за рубежом.

Об этом говорится в обращении Президента России Владимира Путина к участникам российско-азербайджанской историко-документальной выставки «Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие", проведенной в четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку. Его зачитал начальник Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов.

"Политическая мудрость и дальновидность Гейдара Алиева, его способность вникать в суть самых сложных вопросов, большой организаторский талант, снискали ему высокий авторитет среди соотечественников, и за рубежом. Возглавив независимый Азербайджан в непростой исторический период, он стал настоящим лидером своей страны, многое сделал для консолидации азербайджанского общества. Отмечу, что одним из ключевых условий успешного развития Азербайджана Гейдар Алиев считал выстраивание дружественных, добрососедских связей с Россией, укрепление взаимовыгодного сотрудничества и конструктивное партнерство между нашими странами. Отрадно, что этот курс достойно продолжает нынешний Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Эта масштабная выставка стала результатом совместных усилий историков, работников архивов и представителей государственных ведомств наших стран. Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в ее подготовке", - говорится в обращении главы российского государства.

(Автор: Илькин Шафиев, Вугар Иманов)

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