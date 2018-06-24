Председатель Госдумы России прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

24 июня 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Азербайджан прибыла делегация во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным.

Как передает Trend, первый заместитель председателя парламента Азербайджана Зияфет Аскеров приветствовал председателя Госдумы в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В программе визита запланирован ряд встреч с должностными лицами Азербайджана. Ожидается, что в ходе визита будут рассмотрены вопросы развития двусторонних отношений между странами.

Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, поэтому не случайно, что Азербайджан открыл первое торговое представительство именно в России. В двухсторонней торговле наблюдается положительная тенденция. В 2017 году товарооборот между нашими странами увеличился на 22 процента и достиг двух миллиардов долларов. За пять месяцев 2018 года товарооборот увеличился на 23,5 процента - до 919,3 миллиона долларов.

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