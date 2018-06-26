В Азербайджане отмечают 100-летие Вооруженных сил

БАКУ /Trend/ - Сегодня отмечается 100-летие создания Вооруженных сил Азербайджана.

Созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца, но она успела многое сделать за этот непродолжительный период, в том числе создать собственные вооруженные силы. Процесс создания армии очень сложный и ответственный. При создании АДР в Азербайджане не было ничего похожего на армию. Государство не может быть без армии. В то время ситуация была чрезвычайно напряженной. Соседние страны открыто заявляли о коварных планах по расчленению молодой Азербайджанской Демократической Республики, присоединении к себе ее территорий.

С первого дня создания национального государства Армения предприняла вооруженные попытки расширить свою территорию за счет земель Азербайджана.

Решением правительства Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года был создан Особый корпус. Это решение стало юридическим основанием первой демократической страны на мусульманском Востоке для создания своей армии. Вслед за этим решением правительства был издан указ о воинской обязанности в стране - призыве в армию. За короткое время Азербайджан достиг весомых результатов в строительстве армии. Национальная армия Азербайджана многократно и успешно отбивала агрессивные нападения армянской армии.

9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял закон о создании армии.

Согласно указу Президента Азербайджана от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил.

26 июня 2011 года в связи с Днем Вооруженных сил и 20-летием восстановления независимости и 26 июня 2013 года в связи с 95-летием Вооруженных сил Азербайджана в Баку состоялись военные парады. На парадах выступил Верховный главнокомандующий, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана в Баку во вторник также состоится военный парад.

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