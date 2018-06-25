Нужно отказаться от двойных стандартов в отношении Азербайджана - Ганира Пашаева

БАКУ /Trend/ - Нужно отказаться от двойных стандартов в отношении Азербайджана, так как это мешает дальнейшему сотрудничеству между Советом Европы и официальным Баку.

Об этом сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ганира Пашаева, выступая в понедельник на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге (Франция).

Депутат напомнила, что во время президентских выборов в стране находились многочисленные наблюдатели, абсолютное большинство которых высказалось положительно о ходе выборов.

«И только наблюдательные миссии ОБСЕ и ПАСЕ выступили с иным мнением. Интересно, почему так? Мы считаем, что народ массово голосовал за избранного кандидата. Соответствующая пропагандистская кампания была проведена объективно. За подготовкой к выборам, а также проведением подсчёта и экзитполов наблюдали представители как местных, так и иностранных организаций», – отметила Пашаева.

Депутат напомнила, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев должным образом и обоснованно получил поздравления от лидеров иностранных государств.

«Я считаю, что Азербайджан заслуживает более объективного отношения. 100 лет назад Азербайджан был первой страной, создавшей демократическое государство на мусульманском Востоке. Женщинам было предоставлено право голоса. Однако затем последовала советская оккупация, против которой мы боролись. И сейчас мы продолжаем следовать по пути развития демократии и предпринимаем значительные усилия в этом направлении», – сказала Пашаева.

Депутат напомнила, что Азербайджан – это мост между мусульманским миром и Западом, и очень важно, чтобы был положен конец политике двойных стандартов в отношении страны.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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