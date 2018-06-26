Турецкий народ проголосовал за успешное продолжение политики Эрдогана - эксперт

БАКУ /Trend/ - Победа Реджепа Тайипа Эрдогана и его партии говорит о продолжении многовекторной и успешной политики, проводимой Турцией как в регионе, так и на международной арене.

Об этом сказал Trend политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя результаты выборов в Турции.

По словам эксперта, победа Эрдогана и Партии справедливости и развития (ПСР) на самом деле была ожидаемой, и это в первую очередь может расцениваться как логический результат воли турецкого народа.

«Поэтому нужно достаточно естественно воспринимать результаты выборов. Победу, достигнутую братской страной, отмечают во всех регионах миллионы людьми. Турецкий народ проголосовал за укрепление интересов государственности», - отметил эксперт.

Коснувшись отношений между Азербайджаном и Турцией, Гулиев сказал, что эти отношения всегда находились на высоком уровне.

«Конечно, победа Эрдогана создает благоприятную почву для развития, прогресса существующих отношениях и их совершенствования до более высокого уровня. Потому что отношения с братским государством всегда были теплыми как с точки зрения экономического, так и военного факторов, а также фактора безопасности и других. Я даже сказал бы, исходя из контекста различных проектов, что невозможно представить Турцию без Азербайджана, а Азербайджан без Турции. Эти отношения могут стать примером для многих других государств», - сказал Гулиев.

Эксперт отметил, что, безусловно, успехи братской страны скажутся на Азербайджане.

«Таким образом, каждый успех, достигнутый в совместной политике, продолжит приносить двум братским государствам плоды. С этой точки зрения результаты проведенных в Турции выборов и победа правящей партии, а также Реджепа Тайипа Эрдогана являются новым шагом в достижении в ближайшем будущем больших успехов», - добавил эксперт.

Отметим, что 24 июня в Турции прошли парламентские и президентские выборы.

Согласно предварительным итогам выборов, Реджеп Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах 52,58 процента голосов избирателей, кандидат от Народной республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже - 30,64 процента, кандидат от «İyi Parti» Мэраль Акшенер - 7,30 процента, кандидат от Демократической партии народов (HDP) Селахеддин Демирташ - 8,39 процента, от партии «Сеадет» (SP) Темель Карамоллаоглу - 0,89 процента, кандидат от партии «Ватан» (Vatan Partisi) Догу Перинчек набрал 0,20 процента голосов избирателей.

Что касается парламентских выборов, то блок «Народное единство» (Партия справедливости и развития - ПСР и Партия националистического движения - MHP) набрал 53,65 процента голосов избирателей, блок «MİLLET İTTİFAKI» с участием CHP, SP и «İyi Parti» - 33,96 процента, а HDP - 11,69 процента. Остальные партии набрали 0,07 процента голосов избирателей.

Таким образом, ПСР будут представлять в парламенте страны 295, MHP - 48, CHP -147, "İyi Parti" - 43, а HDP - 67 депутатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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