Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия в числе сильных армий мира (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия в числе сильных армий мира.

Об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал, выступая во вторник на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

«Дорогие солдаты, офицеры, генералы. Дорогие военнослужащие. Уважаемые гости. Дамы и господа. Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ со 100-летием азербайджанской армии. Всему личному составу Вооруженных сил Азербайджана желаю новых успехов, новых достижений», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что в прошлом месяце отмечалось 100-летие Азербайджанской Демократической Республики.

«Одно из важнейших решений, принятых Азербайджанской Демократической Республикой, было связано с созданием азербайджанской армии. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго. Через два года республика пала, и Азербайджан потерял свою государственную независимость. Это еще раз показывает, что сохранить независимость намного труднее, чем обрести. Государственная независимость Азербайджана была восстановлена в 1991 году. Однако, как мы знаем, первые два года нашей независимости были сложными, это были трагические годы. Словно в конце ХХ века история повторилась», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что в 1991-1993 годах Азербайджан столкнулся с большой трагедией.

«Страна находилась внеуправляемом состоянии. Наша независимость носила формальный, условный характер. Азербайджан не мог проводить независимую политику. Все осложнялось внутренними трениями, борьбой за власть в стране. Царили экономический регресс, экономический кризис. Еще больше осложнил ситуацию государственный переворот, осуществленный "Народным фронтом" и "Мусават" в 1992 году. Ситуация в Азербайджане достигла критического уровня. Пользуясь этим, Армения проводила свою захватническую политику против нашего народа, молодого государства, и в результате этой политики часть наших земель была оккупирована. Можно сказать, что первые два года нашей независимости поставили под вопрос существование в будущем Азербайджана как независимой страны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в такой сложной ситуации азербайджанский народ, как всегда, проявил мудрость и, обратившись к великому лидеру Гейдару Алиеву, пригласил его к руководству страной.

«Только после этого, после того, как великий лидер Гейдар Алиев пришел к власти, ситуация стабилизировалась и Азербайджан сумел выйти из трудной ситуации. В первые годы нашей независимости не было создано регулярной армии. Отдельные вооруженные соединения не смогли защитить территориальную целостность Азербайджана. Поэтому среди многих важных решений, принятых великим лидером, особое место занимает решение о создании регулярной армии. Для создания регулярной армии должны иметься экономические возможности. Именно поэтому в те годы в Азербайджане были проведены очень серьезные экономические реформы, обеспечено привлечение зарубежных инвестиций. Азербайджан смог выйти из международной изоляции. Проводимые в стране политические и экономические реформы стабилизировали ситуацию, и Азербайджан после этого, после 1993 года, идет по пути развития и прогресса. Эта политика продолжается и сегодня. 1993-2003 годы остались в нашей истории как годы стабильности и развития», - сказал Президент Азербайджана.

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