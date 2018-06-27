Заявление Пашиняна о селе Гюннут еще раз подтверждает проведение Арменией захватнической политики против Азербайджана - эксперт

27 июня 2018 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявление Президента Ильхама Алиева об осуществлении с высоким профессионализмом операции по освобождению села Гюннут в Нахчыване заставило премьер-министра Армении Пашиняна вновь солгать перед внутренней аудиторией. Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев.

Он отметил значение официального заявления главы азербайджанского государства о том, что после Джоджуг Марджанлы в результате военной операции вместе с селом Гюннут были освобождены 11 тысяч гектаров территории, в том числе с точки зрения подрыва имиджа Пашиняна, пришедшего к власти на фоне громких политических обещаний.

"Сказанное Пашиняном сразу после этого в прямом эфире в соцсетях о том, что «Гюннут находится под контролем армянских вооруженных сил, ничего не изменилось, просто произошли некоторые изменения в военной дислокации» является шагом, рассчитанным на успокоение армянской аудитории, а также неопровержимым признанием для международных посредников по карабахским переговорам", - сказал Гулиев.

Это признание еще раз доказывает проведение Арменией захватнической и оккупационной политики в отношении Азербайджана, сказал он.

«Прогнозы, сделанные намного ранее о том, что Пашинян будет допускать еще много ошибок и озвучивать противоречивые заявления на фоне успешных дипломатических шагов Президента Азербайджана себя оправдали. Вот вам и доказательство. Сложно сказать, понял ли Пашинян степень ошибки, которую он допустил, когда произнес эти слова. Однако на очередном этапе карабахских переговоров у Пашиняна, наверное, обязательно спросят, на каких основаниях какое-то нахчыванское село, находящееся в сотнях километров от Нагорного Карабаха, должно находиться под контролем армянской армии?!» - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что налицо еще один провал Пашиняна, пытающегося открыть новый негативный этап в захватнической политике по Нагорному Карабаху.

Отметим, что в результате успешных действий, проведенных в мае 2018 года, под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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