С 2019 года в Азербайджане будут выдаваться новые водительские удостоверения

27 июня 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона «О внесении изменений в закон «О дорожном движении» от 31 мая 2018 года и внесении изменений в указ «О применении закона «О дорожном движении» от 22 ноября 1998 года.

Согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренного в части один статьи 34 этого закона, осуществляет Кабинет министров по согласованию с Президентом.

Согласно изменениям, в часть два статьи 33 (О праве управления транспортными средствами) закона добавлены подкатегории В1 и С1, относящиеся к лицам с 18 лет. Кроме того, для лиц с 19 лет определена новая подкатегория С1Е. Также указана подкатегория D1, распространяющаяся на лиц с 23 лет.

В изменениях также указана подкатегория D1Е, которая касается управления транспортным средством лицами в возрасте от 25 до 65 лет. Лица, имеющие права на управление данной подкатегории, смогут управлять также транспортными средствами категории D или D1, если стаж водителя составляет не менее двух лет.

Подкатегория С1 разрешает водителям управлять автомобилями весом 3500-7500 килограммов, грузовыми машинами с прицепом до 750 килограммов.

Подкатегория С1Е относится к крупнотоннажным (TIR) и среднетоннажным грузовым автомобилям. К D1 относятся автомобили с количеством пассажиров 8-15 человек. Подкатегория D1Е позволит водителям управлять автомобилями весом от 750 до 1200 килограммов.

Согласно изменениям, водительское удостоверение, подтверждающее право на управление автомобилями категорий A, B, C, D, CE и DE, также подтверждает право на управление автомобилями подкатегорий A1, B1, C1, D1, C1E и D1E.

Информация на водительском удостоверении будет представлена на государственном языке Азербайджана и на английском языке.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов и актов Президента в соответствие с законом «О внесении изменений в закон «О дорожном движении» и представить главе государства; в течение трех месяцев в соответствие с частью один статьи 34 закона «О дорожном движении» утвердить по согласованию с Президентом описание, спецификацию и образец водительского удостоверения; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с законом «О внесении изменений в закон «О дорожном движении» и проинформировать Президента; проконтролировать приведение в соответствие с этим законом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Закон вступает в силу с первого января 2019 года.

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