МИД Азербайджана: Международная контактная группа заинтересована в сотрудничестве по решению конфликта в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Наша совместная задача – достичь целей по миру и безопасности в Афганистане и за его пределами. Об этом во вступительной речи на заседании Международной контактной группы по Афганистану, проводимой в четверг в Баку, сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов.

«Это очень важная политическая платформа. Международная контактная группа заинтересована в сотрудничестве в решении конфликта в Афганистане", - сказал он.

Замминистра отметил, что Азербайджан рад оказать помощь и сотрудничать в этом вопросе, продолжать совместные усилия. "Также я рад, что мы делаем это для дружественной и братской страны", - сказал он.

Азимов отметил, что у Азербайджана и Афганистана общая история и культура, и выразил надежду, что народы двух стран будут еще теснее общаться друг с другом.

Замминистра также коснулся предстоящих выборов в Афганистане. «Верим, что парламентские выборы, которые пройдут в октябре в Афганистане, будут организованы хорошо, и их результаты будут служить укреплению стабильности. Также эти выборы создадут хорошую платформу для очередных президентских выборов», - сказал Азимов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заседание Международной контактной группы по Афганистану.

Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в ней представлены 60 государств и организаций, включая Азербайджан.

Международная контактная группа – это платформа, на которой проводятся обсуждения по вопросам содействия развитию Афганистана и региона, в котором он расположен.

В заседании принимают участие около 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в работе Контактной группе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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