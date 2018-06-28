Азербайджанский депутат избрана докладчиком комитета ПАСЕ

28 июня 2018 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе заседания комитета по социальным вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы в рамках летней сессии состоялось голосование по назначению докладчика комитета по теме "Лечение людей и их семей с диагнозом аутизм".

Были выдвинуты кандидатуры депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, члена азербайджанской делегации в ПАСЕ Севиндж Фаталиевой и британца лорда Дона Тоухига.

Фаталиева, набрав большинство голосов, была избрана докладчиком комитета по социальным вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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