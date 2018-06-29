МИД: Ценные минералы с оккупированных территорий Азербайджана экспортируются в страны Организации экономического сотрудничества и развития

БАКУ /Trend/ - Некоторые ценные минералы, добываемые на оккупированных территориях Азербайджана, экспортируются в страны Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в пятницу Trend, комментируя расследование преступлений, отмывания грязных денег, загрязнения окружающей среды и нанесения серьезного ущерба экологии в горнодобывающей промышленности в Армении.

Гаджиев отметил, что преступные деяния в горнодобывающей промышленности Армении охватывают и оккупированные территории Азербайджана.

«МИД на основании информации открытых армянских источников представил отчет «Незаконная экономическая и другая деятельность на оккупированных территориях Азербайджана». На оккупированных территориях Азербайджана, богатых природными ресурсами, существует около 155 месторождений драгоценных камней, минералов и железа, включая богатые месторождения цветных металлов, золота, ртути, свинца, каменного угля и цинка, перлита и других природных ресурсов. Среди них можно отметить месторождения золота, меди и колчедана в Гызылбулаге, месторождения меди, золота и молибдена в Демирли, Джанятаге, Гюльятаге (оккупированная часть Тертерского района), месторождения золота в Союдлю, Агдюздаг, Тутхуме (Кельбаджар), месторождения золота в Веджнели (Зангилан), месторождения свинца в Мехмана, Сорбулаге (Кельбаджар), месторождения ртути в Сарыбулаге, Агятаге, Левчае, Шорбулаге, Гамышлы, Аггая (Кельбаджар, Лачин), Чильгязчай, Нарзанлы (Лачин)», - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД отметил, что Армения грабит природные ресурсы, в том числе горнорудные залежи на оккупированных территориях Азербайджана.

«Продукция горнорудной промышленности, незаконно добываемая на оккупированных территориях без соблюдения экологических стандартов, как сырье поставляется в Армению, перерабатывается на заводах, а затем экспортируется в качестве сырья или полуфабриката», - сказал Гаджиев.

По его словам, в процессе эксплуатации природных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях не соблюдаются стандарты защиты окружающей среды, используются кустарные методы и наносится серьезный ущерб экологии.

«Режим криминальной хунты Саргсяна и руководство незаконного режима на оккупированных территориях все еще присваивают прибыль, получаемую от незаконной эксплуатации природных ресурс. Некоторые зарубежные юридические и физические лица вовлечены в эту преступную сеть и незаконную эксплуатацию горнорудной промышленности на оккупированных территориях Азербайджана. Международная практика показывает, что эксплуатация природных ресурсов в зонах конфликта и их превращение в источник наживы является фактором, служащим продолжению конфликтов», - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы отметил, что в рамках Организации экономического сотрудничества и развития существуют специальные правила о запрете экспорта минеральной продукции из зон конфликта и высокого риска.

«Однако юридические и физические лица, прошедшие регистрацию в некоторых странах этой организации, привлечены к незаконной эксплуатации минеральных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях, и ряд ценных минералов экспортируется в страны OECD. В ходе расследований было установлено, что руководители и физические лица таких компаний, как "Vallex Group", "Base Metals", "ACP", "Lerna metalurgiayi İnstitute", "Teghout" и других, прошедших юридическую регистрацию в Армении и других странах, были привлечены к незаконной эксплуатации природных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях. Компания "Base Metals", зарегистрированная в Лихтенштейне и входящая в состав армянской Группы "Vallex", с 2002 года незаконно эксплуатирует месторождения золота и меди Гызылбулаг вблизи села Хейвалы в Кельбаджаре, и в результате безжалостной эксплуатации истощены ресурсы месторождения», - сказал Гаджиев.

Глава пресс-службы МИД сказал, что компания "GPM Gold", входящая в компанию "GeoProMining", с 2007 года эксплуатирует месторождение золота Союдлю на территории Кельбаджарского района. Снимки, сделанные со спутника, показывают расширение работ на месторождении. Строительство дороги Варденис - Агдере, проходящей через Кельбаджарский район, служит поставке природных богатств с оккупированных территорий, включая Кельбаджарский район, в Армению и на мировые рынки.

«В связи с незаконной деятельностью в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и на других оккупированных территориях лица и компании, наладившие коммерческие связи с Арменией, ее органами, юридическими и физическими лица или с незаконным сепаратистским режимом, грубо нарушая территориальную целостность и суверенитет, соответствующие законы Азербайджана и нормы и принципы международного права, несут административную и юридическую ответственность. Ситуация, сложившаяся в результате грубого нарушения императивных норм международного права, ни в коем случае не может считаться законной. Согласно международному праву, осуществление подобной деятельности на оккупированных территориях может рассматриваться как военное преступление, предусматривающее уголовную ответственность. На основании материалов, представленных "AzerGold", Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении физических и юридических лиц, привлеченных к незаконной эксплуатации горнорудных ресурсов на оккупированных территориях Азербайджана. Уголовное дело возбуждено и в отношении главы компании "Frank Müller", зарегистрированной в Швейцарии, и Вартана Симакиса, привлеченного к незаконной эксплуатации природных ресурсов на оккупированных азербайджанских территориях», - сказал глава пресс-службы.

Гаджиев отметил, что согласно обязательствам в рамках международного права, все государства должны предостерегать своих юридических и физических лиц от поездок на оккупированные территории Азербайджана, незаконной экономической и другой деятельности на этих территориях, не допускать, чтобы изготовленная там продукция экспортировалась на их территории.

«Азербайджан использует все правовые и политические возможности на национальном и международном уровнях для пресечения подобных незаконных деяний на оккупированных суверенных территориях», - отметил Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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