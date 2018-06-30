Иностранцам в Азербайджане предоставят время для устранения причин, приведших к административной ответственности - Госслужба

БАКУ /Trend/ - Иностранцам находящемся в Азербайджане будет предоставлено 10 дней, для того чтобы устранить причины, приведшие к административной ответственности.

Об этом в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана сказал начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, комментируя законопроект, предусматривающий изменения в миграционное законодательство.

Гусейнов отметил, что согласно изменениям в законодательстве, период регистрации иностранцев (туристов), прибывших в страну, по месту жительства повышен с 10 до 15 дней.

По словам начальника Госслужбы, иностранцы, в отношении которых за нарушение миграционного законодательства были приняты меры административного взыскания в виде административного наказания, смогут покинуть страну, даже в случае невыплаты штрафа, без введения какого-либо ограничения на их повторный въезд в Азербайджан.

«В таком случае ограничение на въезд в страну действует до выплаты штрафа, и после его выплаты будет обеспечен их свободный въезд в страну», - отметил Гусейнов.

Гусейнов добавил, что иностранцы, получившие отказ в получении разрешения на постоянное проживание, смогут обратиться для получения разрешения на временное проживание в Государственную миграционную службу, предоставив лишь заявление.

Начальник службы сказал, что иностранцы после аннулирования визы или решения на продление срока временного пребывания, или же разрешения для временного или постоянного проживания смогут свободно приехать в страну, не дожидаясь завершения срока ограничения после того, как будут устранены основания, приведшие к аннулированию соответствующих документов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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