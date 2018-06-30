Иностранцам в Азербайджане предоставят время для устранения причин, приведших к административной ответственности - Госслужба

30 июня 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иностранцам находящемся в Азербайджане будет предоставлено 10 дней, для того чтобы устранить причины, приведшие к административной ответственности.

Об этом в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана сказал начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, комментируя законопроект, предусматривающий изменения в миграционное законодательство.

Гусейнов отметил, что согласно изменениям в законодательстве, период регистрации иностранцев (туристов), прибывших в страну, по месту жительства повышен с 10 до 15 дней.

По словам начальника Госслужбы, иностранцы, в отношении которых за нарушение миграционного законодательства были приняты меры административного взыскания в виде административного наказания, смогут покинуть страну, даже в случае невыплаты штрафа, без введения какого-либо ограничения на их повторный въезд в Азербайджан.

«В таком случае ограничение на въезд в страну действует до выплаты штрафа, и после его выплаты будет обеспечен их свободный въезд в страну», - отметил Гусейнов.

Гусейнов добавил, что иностранцы, получившие отказ в получении разрешения на постоянное проживание, смогут обратиться для получения разрешения на временное проживание в Государственную миграционную службу, предоставив лишь заявление.

Начальник службы сказал, что иностранцы после аннулирования визы или решения на продление срока временного пребывания, или же разрешения для временного или постоянного проживания смогут свободно приехать в страну, не дожидаясь завершения срока ограничения после того, как будут устранены основания, приведшие к аннулированию соответствующих документов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан оказывает помощь прибывающим в страну беженцам из других стран - миграционная служба
Общество 20 июня 20:07
Азербайджан упрощает выдачу разрешений на трудоустройство иностранцев
Бизнес 5 июня 12:43
В Баку задержаны мигранты, занимавшиеся незаконной уличной торговлей (ВИДЕО)
Происшествия 31 мая 15:15
В Азербайджане вновь задержаны незаконные мигранты
Общество 11 мая 16:43
Более 1120 иностранных семей в течение 10 лет подали заявки для получения статуса беженца в Азербайджане - миграционная служба
Общество 5 мая 07:07
Назначен председатель Государственной миграционной службы Азербайджана
Политика 23 апреля 19:44
Государственная миграционная служба Азербайджана объявила тендер
Тендеры 24 февраля 13:06
В первом полугодии из Азербайджана было выдворено почти 5400 иностранцев
Общество 17 июля 2017 17:32
В Баку состоялся совместный бизнес-форум Государственной миграционной службы и Caspian European Club
Бизнес 25 мая 2017 09:38
IOM поможет внедрить в Азербайджане биометрические карты для регистрации мигрантов
Бизнес 6 апреля 2017 16:31
Почти 60 человек были лишены гражданства Азербайджана за террористическую деятельность за пределами страны (ФОТО)
Общество 16 января 2017 17:27
В апреле из Азербайджана было выдворено более 1500 иностранцев
Общество 11 мая 2016 22:14
Обеспечена онлайн-идентификация иностранцев, купивших Sim-карты в Азербайджане
ИКТ 11 декабря 2015 16:08
Азербайджан начинает проект по депортации нелегальных мигрантов (эксклюзив)
Политика 7 сентября 2015 21:00
Обнародованы правила пребывания иностранцев в Азербайджане в связи с Евроиграми
Общество 10 апреля 2015 12:54
В феврале из Азербайджана было депортировано более 1800 иностранцев
Общество 11 марта 2015 17:46
В Азербайджане работодателям иностранных студентов грозит штраф (ФОТО)
Общество 27 февраля 2015 18:35
Граждане Азербайджана должны участвовать в борьбе с коррупцией - комиссия
Общество 15 января 2015 15:15