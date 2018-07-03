В немногих странах мира государство решает проблемы беженцев так же, как в Азербайджане - ЕС

3 июля 2018 20:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В немногих странах мира государство решает проблемы беженцев и вынужденных переселенцев так же, как в Азербайджане.

Об этом во вторник на встрече с председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшаном Рзаевым сказал глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

На встрече обсуждались вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, важности справедливой позиции ЕС в этом вопросе, проблемы азербайджанцев, изгнанных из родных мест в результате захватнической политики Армении. Было отмечено, что для решения проблемы должна быть восстановлена территориальная целостность Азербайджана, более одного миллиона 200 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев должны вернуться на свои земли.

В ходе встречи было также сказано, что вынужденные переселенцы, временно размещенные на различных территориях страны, хотят вернуться в родные места, отмечено, что освобождение от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района и его восстановление обрадовали семьи, которые в свое время были вынуждены покинуть эти места. В настоящее время продолжается возвращение в село его жителей. Работа по восстановлению и реконструкции, как неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, будет проводиться на всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Янкаускас выразил уверенность в том, что существующие тесные и эффективные отношения всегда будут развиваться. Посол отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития связей между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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