Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится важным транспортным коридором Восток-Запад и Север-Юг (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен.

Глава государства сказал, что визит министра внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен в Азербайджан создает хорошую возможность для сотрудничества в экономической сфере между странами, в том числе, обсуждения вопросов, связанных с ростом товарооборота, и подчеркнул, что для этого существует широкий потенциал.

Отметив важность сотрудничества в сфере транспортных коридоров, Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время Азербайджан активно инвестирует в дело создания транспортной связи между соседними государствами и странами-партнерами, и страна становится важным транспортным коридором Восток-Запад и Север-Юг. Началась успешная реализация транспортного проекта «Север-Юг». Азербайджан вкладывает большой объем инвестиций в эту сферу. Глава государства также отметил важность повышения активности в сфере бизнеса с точки зрения расширения экономического сотрудничества. Коснувшись работы нескольких финских компаний в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев сказал, что число этих компаний можно увеличить, и добавил, что экономическое развитие Азербайджана, перспективные планы, сильная экономическая структура предоставляют финским компаниям, как и другим иностранным предприятиям, хорошие возможности для активной работы в различных сферах экономики.

Министр внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен передала главе государства приветствия президента Финляндии Саули Ниинистё.

Гостья отметила, что с удовлетворением вспоминается состоявшаяся в Давосе встреча Президентов Азербайджана и Финляндии.

Отметив, что программа визита в Азербайджане очень содержательна, министр внешней торговли и развития Финляндии выразила надежду на то, что во время визита будут проведены плодотворные встречи. Анне-Мари Виролайнен подчеркнула, что красота Баку произвела на членов делегации очень большое впечатление, добавила, что исторические архитектурные памятники в столице составляют прекрасное единство с современными зданиями.

Анне-Мари Виролайнен сказала, что страны обладают общей историей, и существуют хорошие возможности для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Финляндией.

На встрече состоялся обмен мнениями по участию финских компаний в энергетических, транзитных, инфраструктурных проектах, в сфере профессионального образования, расширению торговых связей между бизнесменами, инвестированию, перспективам сотрудничества в сфере экологии и других сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Финляндии Саули Ниинистё, попросил передать его приветствия президенту Финляндии.

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