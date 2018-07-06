Народ смог услышать от Президента Азербайджана, то, что хотел - Айдын Гулиев

БАКУ /Trend/ - Жесткое и требовательное выступление Президента Ильхама Алиева на совещании полностью соответствовало ожиданиям азербайджанского общества.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев.

Гулиев сказал, что на самом деле, главной причиной сдержанного поведения азербайджанского народа, который был в стесненных обстоятельствах было то, что общество не сомневалось в том, что отношение руководства страны к областным чиновникам в связи с происшествием будет очень жестким.

"Люди до последнего не теряли свою веру и с пониманием ожидали реакцию главы государства. Этот момент еще раз доказал, насколько фундаментальный характер носит взаимное доверие между народом и лично Президентом. Своим выступлением на совещании Президент Ильхам Алиев продемонстрировал, что очень глубоко ознакомлен с энергетической инфраструктурой страны. Именно по этой причине усилия некоторых чиновников ввести в заблуждение общество, в связи с причинами аварии, не увенчались успехом. Президент Ильхам Алиев разрушил намерения некоторых областных чиновников, которые хотели обмануть народ и тем самым оправдать себя", - отметил Гулиев.

По его словам, чиновники не смогли дать того, что хочет народ, но народ смог услышать от Президента Азербайджана, то, что хотел.

Гулиев отметил, что неудовлетворительная работа, показанная некоторыми чиновниками, несмотря на то, что Президент Азербайджана всегда обеспечивает необходимыми средствами все сферы, особенно энергетическую инфраструктуру, является недопустимым.

"Глава государства представил концепцию по устранению пробелов в энергетической системе, а также по методам надежной страховки от глобальных происшествий в энергетической сфере. По-моему, на основе этой концепции должен начаться новый качественный этап в системе энергоснабжения страны", - отметил Гулиев.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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