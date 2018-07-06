Завершились широкомасштабные учения ВС Азербайджана

6 июля 2018 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и с участием руководства министерства, командиров и начальников штабов объединений и соединений, в том числе, ответственных офицеров, проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных учений, говорится в сообщении пресс-службы миноброны, распространенном в пятницу.
Проанализировав итоги учений, прошедших согласно плану, утвержденному Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, проведенных на различных полигонах и учебных точках в дневное и ночное время суток, генерал-полковник Гасанов отметил, что войска, скрытно сосредоточившись по основным направлениям, ночью успешно провели широкомасштабные наступательные операции.
Министр обороны отметил, что в ходе учений оперативная подготовка органов управления и войск была усовершенствована и поднята на новый уровень, штабы полностью выполнили поставленные задачи.
Подчеркнув важность проведения этих учений, генерал-полковник Гасанов довел до участников совещания соответствующие задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, состоялись широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии.
К учениям были привлечены до 20 тысяч личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
В ходе учений, начавшихся 2 июля, с учетом современного опыта ведения боевых действий войска выполнили задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.

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