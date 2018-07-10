Турция будет делать все возможное для решения нагорно-карабахского конфликта - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция будет делать все возможное для решения нагорно-карабахского конфликта, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Баку во вторник во время совместного с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявления для прессы.

«Турция ранее также поддержала Азербайджан в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта, а также в вопросе помощи Нахчывану», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что в дальнейшем в случае необходимости можно будет построить железную дорогу между Турцией и Нахчываном.

«Развитие транспортных связей между Турцией и Азербайджаном в интересах наших стран», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция также готова оказать жителям Нахчывана медицинскую помощь на территории Турции.

Эрдоган отметил, что также развиваются отношения между Турцией и Азербайджаном в оборонной сфере.

«Турция готова передать свой опыт в оборонной сфере братским странам», - сказал Эрдоган.

Эгдоган также поблагодарил Президента Азербайджана за поддержку в борьбе с террористической организацией Гюлена.

Отметим, что сегодня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в качестве новоизбранного президента прибыл с визитом в Азербайджан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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