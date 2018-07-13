Факты доказывают, что события в Гяндже были заранее спланированной акцией и управлялись из-за рубежа

13 июля 2018 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Факты доказывают, что события в Гяндже были заранее спланированной акцией и управлялись непосредственно из-за рубежа.

Об этом в пятницу сообщили Trend в правоохранительных органах.

В совместном сообщении Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности сообщалось, что установлены все участники кровавого преступления, совершенного в Гяндже 10 июля, арестованы 11 человек, а Рашад Боюккишиев был уничтожен.

Во время следственно-розыскной операции было установлено, что за день до событий Рашад Боюккишиев вывез всех членов своей семьи и близких в Грузию.

Также подозреваемый в совершении преступления Бакрам Алиев 9 июля приехал из России в Гянджу. Эти факты доказывают, что преступление было заранее спланированной акцией и управлялось непосредственно из-за рубежа.

Некоторые собранные факты дают серьезные основания говорить, что часть участников была тесно связана с религиозно-экстремистской организацией, сотрудничавшей с армянскими спецслужбами.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован сегодня при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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