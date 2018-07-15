При организации Фонда Гейдара Алиева в Каннах начались Дни азербайджанской культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева во французском городе Канны начались Дни азербайджанской культуры.

14 июля в рамках дней культуры во Дворце фестивалей и конгрессов состоялось открытие выставки «Любовный тандем», состоящей из произведений известных азербайджанских художников Лятифа Фейзуллаева и Ваджии Самедовой.

На открытии выставки выступили заместитель мэра города Канны Франк Шикли, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и посол нашей страны во Франции Рахман Мустафаев.

Говоря о значении проводимых уже традиционно в Каннах дней азербайджанской культуры, Ф.Шикли отметил, что этот проект, сближая два народа, также создает возможность глубже познакомиться с сокровищницей нашей культуры, историей, служит обогащению двусторонних отношений.

А.Алакбаров отметил, что открывающиеся в столь знаменательный день – в день национального праздника Франции - 14 июля - дни азербайджанской культуры опираются на охватывающие различные сферы дружественные связи, взаимоуважение и взаимные интересы. Помощник Первого вице-президента рассказал о высоком уровне политических связей между двумя государствами, отметил, что в последние годы отношения между нашими странами носят характер стратегического сотрудничества.

Коснувшись значения связей в области культуры, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева довел до внимания, что Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой принадлежат большие заслуги в том, что сотрудничество в этой сфере достигло нынешнего уровня. Он подчеркнул, что Мехрибан Алиева в период руководства рабочей группой по межпарламентским связям Азербайджан-Франция, как президент Фонда Гейдара Алиева, а в настоящее время как Первый вице-президент нашей страны всегда придавала и придает особое значение укреплению азербайджано-французских связей. Именно по инициативе и при поддержке Мехрибан Алиевой был успешно реализован ряд широкомасштабных проектов.

«2018 год очень знаменателен для азербайджанского народа. В этом году мы празднуем 100-летие провозглашения первой на мусульманском Востоке парламентской республики – Азербайджанской Демократической Республики. Именно 100 лет назад на Парижской мирной конференции, в которой участвовала делегация во главе с председателем Азербайджанского парламента Алимардан беком Топчибашевым, Азербайджанская Демократическая Республика была признана как независимое государство. Фонд Гейдара Алиева проводит цикл мероприятий, посвященных этому знаменательному для нашей страны и народа событию. Неслучайно первое мероприятие, посвященное этому историческому событию, было проведено именно в столице Франции Париже», - подчеркнул А.Алакбаров.

Было отмечено, что выставка «Любовный тандем» посвящена 100-летнему юбилею со дня рождения заслуженного деятеля искусств Азербайджана Лятифа Фейзуллаева. Творческое наследие тандема Лятиф Фейзуллаев и Ваджия Самедова отражает красоты нашей страны и образ жизни нашего народа. На выставке экспонируется более 50 произведений этой пары.

Посол Рахман Мустафаев рассказал о реализуемых Фондом Гейдара Алиева во Франции проектах, напомнил о вкладе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в укрепление отношений между двумя странами. Говоря о значении роли Фонда Гейдара Алиева, являющегося основой азербайджанской культурной дипломатии, в сближении двух народов, дипломат рассказал о вкладе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в пропаганду в Каннах нашей культуры, а также развитие связей с этим городом.

После выступлений состоялось открытие выставки «Любовный тандем». Участники мероприятия посетили выставку.

На выставке с большим интересом были восприняты произведения Лятифа Фейзуллаева и Ваджии Самедовой, отражающие красоту нашего родного края, образ жизни соотечественников, их заботы и труд. Кроме того, были продемонстрированы видеоролики, повествующие о жизненном пути обоих художников.

Посетителям выставки были подарены издания Фонда Гейдара Алиева об истории, культуре, музыке нашей страны на французском языке.

Выставка «Любовный тандем» продолжится до 4 августа.

В рамках дней азербайджанской культуры в городе Канны был также устроен прием. На вечере была представлена концертная программа с участием известных азербайджанских музыкантов – народного артиста Энвера Садыгова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба, прозвучали шедевры национальной музыки.

Отметим, что организуемые Фондом Гейдара Алиева дни азербайджанской культуры в городе Канны проходят с 2013 года. В рамках этого проекта, служащего пропаганде истории, культуры и искусства Азербайджана, а также расширению связей между странами и народами, регулярно организуются различные выставки, концертные программы.

В целом, Фонд Гейдара Алиева традиционно проводит в различных регионах, городах Франции мероприятия, представляющие азербайджанскую культуру. Отрадно, что мероприятия, пропагандирующие нашу страну, доводящие реалии Азербайджана, вызывают большой интерес.

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