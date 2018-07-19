Завершился официальный визит Президента Италии в Азербайджан

19 июля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг завершился официальный визит Президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Италии Серджо Маттареллу в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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