Президент Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем компании Rothschild and Co (ФОТО)

20 июля 2018 10:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в Париже встретился с председателем компании Rothschild and Co Дэвидом де Ротшильдом.

На встрече состоялось обсуждение вопросов сотрудничества между Азербайджаном и компанией Rothschild and Co, была подчеркнута необходимость расширения этого сотрудничества в банковском секторе, в области приватизации.

Дэвид де Ротшильд отметил, что в свое время его дед осуществлял успешную деятельность в Азербайджане, он также намерен продолжить эту традицию.

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