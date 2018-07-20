Юсуф Мамедалиев: Азербайджанское государство опирается на молодежь, совместно работая для достижения поставленных целей (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство опирается на молодежь, совместно работая для достижения поставленных целей.

Об этом в пятницу сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев, во время XV отчетно-выборного съезда Национального совета молодежных организаций Азербайджана.

Мамедалиев отметил, что развитие Азербайджана невозможно представить без молодежи.

«Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание молодежной политике, благодаря которой Национальный совет молодежных организаций должен поощрять молодежь выступать с активной гражданской позиции», - отметил Мамедалиев.

Завотделом сказал, что Национальный совет молодежных организаций зарекомендовал себя в Европе и Азии как надежный партнер. «Совет стал надежным партнером и государственных структур. Национальный совет молодежных организаций участвовал в реализации ряда важных государственных программ. Каждая молодежная организация должна собирать информацию о проблемах, позиции молодежи, представлять ее в Национальный совет молодежных организаций, где эти вопросы должны быть проанализированы и обобщены», - подчеркнул Мамедалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.