Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с участниками заседания Совета глав МВД стран СНГ (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в пятницу приняла участников заседания Совета министров внутренних дел стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Выразив удовлетворение тем, что очередное заседание Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ проводится в Азербайджане, Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что в нашей стране проводится уже пятое заседание Совета.

Сказав, что Азербайджан один из активных членов СНГ, Мехрибан Алиева подчеркнула, что главной задачей является развитие кооперации, всестороннего сотрудничества в различных сферах – общественно-политической, экономической, гуманитарной сферах и в сфере обеспечения безопасности.

Первый вице-президент Азербайджана отметила, что Совет министров внутренних дел стран-участниц СНГ выполняет очень важную задачу для обеспечения нормальной, спокойной жизни граждан.

«Стабильность, общественный порядок, верховенство закона - одно из основных условий развития государства», - сказала Первый вице-президент, подчеркнув, что в Азербайджане придается большое значение работе Совета, довела до внимания, что Азербайджан вносит вклад в обеспечение безопасности региона.

Охарактеризовав низкий уровень преступности, раскрытие большинства произошедших преступлений, уменьшение на 30 процентов числа тяжких и особо тяжких преступлений в Азербайджане как положительное явление, Мехрибан Алиева выразила уверенность в том, что в дальнейшем деятельность Совета внесет свой вклад в укрепление этих тенденций.

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