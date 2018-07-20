Президент Ильхам Алиев: Азербайджан надеется, что Президент Франции лично примет активное участие в решении нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу в Елисейском дворце от имени Президента Франции Эмманюэля Макрона был дан обед в честь Президента Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Елисейский дворец.

Перед Елисейским дворцом в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главы государств сделали совместное фото.

Во время переговоров было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в сферах политики, экономики, энергетики, экологии, транспорта, безопасности, культуры и других. Было выражено удовлетворение деятельностью Французского лицея в Азербайджане и Азербайджано-Французского университета.

Во время беседы был проведен обмен мнениями вокруг связей между Азербайджаном и Европейским союзом.

Было подчеркнуто, что ведущие компании Франции заинтересованы в дальнейшем расширении деятельности в Азербайджане.

Глава государства отметил, что в рамках визита провел продуктивные встречи с представителями 11 французских компаний. Было подчеркнуто, что эти встречи открывают большие перспективы для экономического сотрудничества между странами. Президент Ильхам Алиев отметил, что между азербайджанскими и французскими компаниями подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов. В случае реализации этих контрактов их объем еще больше возрастет.

Также был обсужден вопрос энергетической безопасности, подчеркнута успешная реализация проекта “Южный газовый коридор”.

Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества в сферах нефти и газа, инфраструктуры, транспорта, космической промышленности, воздушного транспорта, строительства метро, военно-технической сфере.

Во время беседы был затронут армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Президент Ильхам Алиев подробно проинформировал о позиции Азербайджана в связи с решением конфликта. Была выражена надежда, что Президент Франции, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, лично примет активное участие в решении нагорно-карабахского конфликта.

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