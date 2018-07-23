Роб Собхани: Соглашения, подписанные в ходе визита Президента Ильхама Алиева во Францию, показывают открытость Азербайджана для бизнеса

БАКУ /Trend/ - Соглашения, подписанные во время визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию, показывают, что Азербайджан открыт для бизнеса. Об этом сказал в понедельник Trend генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани, комментируя заключение между азербайджанскими и французскими компаниями контрактов на сумму более 2 миллиардов долларов во время недавнего визита Президента Ильхама Алиева в Париж.

По его словам, самыми важными аспектами экономики Азербайджана являются стабильность и обеспечение защиты иностранных инвестиций.



Собхани считает, что передача технологий и ноу-хау от французских компаний важна для долгосрочного экономического роста Азербайджана.

«Любые инвестиции крупной иностранной компании в экономику Азербайджана принесут пользу народу страны. Во-первых, это позволяет создать рабочие места для граждан Азербайджана. Например, когда французская компания расширяет свою деятельность в Азербайджане, возникает необходимость привлечения к работе местного персонала, что приносит пользу экономике страны. Во-вторых, инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана означают больше доходов в бюджет страны, что дает возможность либо инвестировать в Государственный нефтяной фонд, либо увеличить объемы кредитов для местного малого и среднего бизнеса», - сказал он.

Собхани добавил, что любые инвестиции французских компаний, таких как SUEZ, в экологический сектор Азербайджана, приносят пользу здоровью граждан страны. Он сказал, что опыт французских компаний в создании лучшей системы водоснабжения, обеспечении хозяйств чистой водой, использовании воды для производства электричества также могут принести пользу гражданам Азербайджана.

Как отметил Собхани, недавно BP продлила соглашение с азербайджанской госнефтекомпанией SOCAR о разделе продукции, что демонстрирует уверенность крупных иностранных компаний в Азербайджане.

«Кроме того, проблемы, с которыми сталкиваются другие страны в процессе глобализации, минуют Азербайджан, что делает страну идеальным местом для вложения инвестиций. И, наконец, иностранные инвесторы могут рассчитывать на получение прибыли без каких-либо трудностей со стороны Азербайджана, в отличие от некоторых соседей страны и даже некоторых стран Европы и Азии», - сказал он.

«Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева передает ясный месседж всему миру о том, что страна открыта для бизнеса», - сказал Собхани.

Говоря о роли Франции в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Собхани сказал, что Президент Франции Макрон уделяет большое внимание внешней политике, и ясно, что он заинтересован в справедливом урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Учитывая хорошие отношения Президента Франции с главами США и России, он может сыграть ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта», - отметил он.

Собхани также коснулся роли Фонда Гейдара Алиева во главе с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии отношений между Азербайджаном и Францией в гуманитарной сфере. Он отметил, что Мехрибан Алиева является «Первой леди милосердия».

«Местные благотворительные организации в Азербайджане и Соединенных Штатах получали помощь от Фонда Гейдара Алиева. Франция, конечно, страна с богатым историческим наследием, и французы очень гордятся этим наследием. Поэтому я уверен, что народ Франции приветствует усилия Фонда Гейдара Алиева в реставрации исторических зданий страны. Сохранение прошлого - это подарок будущим поколениям, и народам Азербайджана и Франции повезло, что Мехрибан Алиева прилагает усилия для сохранения общего наследия человечества», - добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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