МИД: Развитие связей Азербайджана с Италией и Францией - важный вклад в развитие сотрудничества с ЕС

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Италии в Азербайджан и визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию являются показателем динамичного и всестороннего развития связей с этими странами.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, развитие взаимосвязей с Францией и Италией является важным вкладом в развитие связей Азербайджана и Европейского союза.

Напомним, что 18-19 июля в Баку с визитом находился Президент Италии Серджо Маттарелла. В рамках его визита Азербайджан и Италия подписали четыре документа.

19-20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев с визитом посетил Париж. В рамках визита главы Азербайджанского государства были проведены встречи с представителями 11 крупных французских компаний и подписаны соглашения на сумму более двух миллиардов долларов.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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