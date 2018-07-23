МИД: Развитие связей Азербайджана с Италией и Францией - важный вклад в развитие сотрудничества с ЕС

23 июля 2018 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Италии в Азербайджан и визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева во Францию являются показателем динамичного и всестороннего развития связей с этими странами.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, развитие взаимосвязей с Францией и Италией является важным вкладом в развитие связей Азербайджана и Европейского союза.

Напомним, что 18-19 июля в Баку с визитом находился Президент Италии Серджо Маттарелла. В рамках его визита Азербайджан и Италия подписали четыре документа.

19-20 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев с визитом посетил Париж. В рамках визита главы Азербайджанского государства были проведены встречи с представителями 11 крупных французских компаний и подписаны соглашения на сумму более двух миллиардов долларов.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR Polymer определил объемы добавленной стоимости в результате деятельности полипропиленового завода
Энергетика 17:36
В Азербайджане снизилось потребление газа
Энергетика 17:17
В День прессы для журналистов организована поездка в центр отдыха «Локомотив» в Набрани (ФОТО)
Общество 17:02
Азербайджан и Турция обсудили проекты по усилению боевых возможностей ВВС
Политика 16:37
SOCAR Polymer огласил ожидаемые доходы за весь период деятельности
Энергетика 16:26
МИД: Армения несет ответственность за незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 16:08
Лента новостей
SOCAR Polymer определил объемы добавленной стоимости в результате деятельности полипропиленового завода
Энергетика 17:36
Ковры Гянджи времен Мирзы Шафи Вазеха (ФОТО)
Культура 17:29
Натали Гуле: Визит Президента Ильхама Алиева во Францию создаст возможность для лучшего восприятия Азербайджана как центра стабильности
Политика 17:25
Bank Respublika провел День прессы вместе с журналистами (ФОТО)
Бизнес 17:23
В Таджикистане создан Национальный совет финансовой стабильности
Таджикистан 17:20
Центробанк Азербайджана установил курс маната на 24 июля
Бизнес 17:18
В Азербайджане снизилось потребление газа
Энергетика 17:17
Банановая Армения, где правят ложь и лицемерие
Политика 17:12
Стала известна дата выборов нового мэра Бишкека
Кыргызстан 17:11