Кямран Алиев: В связи с коррупцией к дисциплинарной ответственности привлечены 28 должностных лиц

25 июля 2018 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с коррупцией к дисциплинарной ответственности в Азербайджане привлечены 28 должностных лиц. Об этом заместитель Генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал в среду на пресс-конференции, посвященной деятельности за первое полугодие 2018 года в сфере борьбы с коррупцией.

Алиев отметил, что за этот период были рассмотрены 3874 обращения граждан, расследованы 126 материалов уголовного характера. По 82 (65%) из них возбуждены уголовные дела, по 44 материалам (35%) к дисциплинарной ответственности привлечены 28 должностных лиц.

По его словам, в результате оперативных мер были возбуждены четыре уголовных дела в отношении лиц, пойманных с поличным, и пять уголовных дел - на основании информации о коррупционных правонарушениях.

Алиев отметил, что Главным управлением по борьбе с коррупцией был проведен ряд превентивных мер в сфере борьбы с коррупцией, выявлены административные правонарушения по 13 случаям. «В соответствии с требованиями статей 54, 192.1 и 198.0.1 Кодекса об административных правонарушениях было принято решение о начале производства по делам об административных правонарушениях, которые были направлены в соответствующие судебные органы. В результате служебных проверок на основе направленных в соответствующие структуры обращений были выявлены правонарушения со стороны должностных лиц. Десяти из них были сделаны предупреждения, восемь человек получили выговор, двое - строгий выговор, три человека освобождены от должности. Кроме того, в различные госструктуры и должностным лицам были направлены 47 представлений с целью устранения нарушений закона и недопущения повторения подобных случаев в будущем», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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