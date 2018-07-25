Ликвидирован организатор покушения на главу ИВ Гянджи (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Ликвидирован организатор покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

При оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован житель Гянджи Сархани Ага Гусейн оглу, подготовивший совместно с Юнисом Сафаровым план покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, и находившийся в розыске по статьям «терроризм, «умышленное убийство» и «покушение на государственного деятеля» УК Азербайджана.

Было установлено, что в 2016 году он прошел боевую подготовку в составе вооруженных соединений на территории Сирии, систематически ездил в Иран.

Напомним, что третьего июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа. Нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля арестованы 22 человека.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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