Для Азербайджана гуманистические принципы являются однозначным приоритетом - главред

БАКУ /Trend/ - Международные мероприятия в Азербайджане оказывались успешными не только благодаря высокому уровню организации, но и тому, что страна никогда не допускает дискриминации по расовой, национальной и религиозной принадлежности.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты “Bakı Xəbər” Айдын Гулиев, комментируя участие российской певицы армянского происхождения Зары в Международном музыкальном фестивале “ЖАРА-2018” в Баку.

По словам собеседника агентства, для Азербайджана гуманистические принципы и общечеловеческие ценности являются однозначным приоритетом.

“Такие мероприятия [как фестиваль “ЖАРА”] являются отличной возможностью для демонстрации нашей духовной, экономической и политической мощи. Участие в мероприятии в Азербайджане как друзей, так и тех, кто не считает нас своими друзьями, служит только интересам нашей страны. Множеством фактов можно доказать, что простые и даже известные люди, посещая какие-либо страны с плохим намерением, под влиянием реальности меняли свое мнение в положительную сторону”, - сказал Гулиев.

У проводимых в Азербайджане международных мероприятий, продолжил он, одна цель - сблизиться со своими друзьями, изменить мнение врагов и недоброжелателей и тем самым расширить площадку для маневра.

“Если при посещении нашего толерантного и инклюзивного общества поведение и взгляды зарубежных спортсменов, артистов или дипломатов меняются к лучшему, совершенствуются, то мы можем считать это своим большим достижением. Закрыть дверь перед гостем, которого ты считаешь плохим, это самый необдуманный и вредный поступок. Азербайджан никогда не демонстрировал такую слабую позицию и, наверное, не продемонстрирует”, - сказал он.

Главред газеты отметил, что фестиваль “ЖАРА” делает друзей Азербайджана еще более близкими, исправляет недоброжелателей, а для тех, кто не знаком со страной, становится реальной ареной, чтобы узнать Азербайджан.

“Азербайджан могут посещать и друзья, и враги, но только не как воры и тайно, а полностью под контролем государства”, - добавил собеседник агентства.

Напомним, что третий фестиваль "ЖАРА" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. В фестивале примут участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран.

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