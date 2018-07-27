Неправильно политизировать музыкальный фестиваль "Жара" - Хикмет Бабаоглу

БАКУ /Trend/ - "Жара» - это прежде всего международный музыкальный фестиваль, его надо не политизировать, а воспринимать как событие, происходящее в сфере культуры.

Об этом в пятницу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что если подходить к вопросу в этом контексте, то участие в фестивале того или иного артиста один из самых последних вопросов.

«Потому что речь идет об искусстве, культуре, музыке, и это музыкальное событие служит пропаганде азербайджанской культуры, азербайджанской музыки. Поэтому неуместен искусственный ажиотаж, который пытаются создать в социальных сетях и медиаструктурах. Необходимо учесть, что наши земли оккупировала Армения, и мы не можем враждовать со всеми из-за этой страны-захватчика. Наоборот, для решения проблемы нам нужны друзья. Если российская певица, уроженка Армении курдского происхождения Зара, являющаяся гражданкой России, выражает уважение к азербайджанской культуре, музыке, Баку, признанного в мире как столица мультикультурализма, хочет приехать сюда, спеть на нашем языке, то, по-моему, это надо воспринимать нормально», - сказал Бабаоглу.

По его словам, Азербайджан признан в мире как толерантная страна.

«Поэтому несколько сдержанное и хладнокровное отношение к таким вопросам может привести к более объективным размышлениям. Но, к сожалению, в некоторых случаях отдельные лица и структуры, занимающие реалистичную позицию, подвергаются нападкам за это. Международный музыкальный фестиваль «Жара» уже начался, и, как и каждый год, в этот раз тоже вызвал большой интерес. Этот музыкальный фестиваль запомнится как одно из важных мероприятий, внесших свой вклад в популяризацию азербайджанской музыки, искусства и азербайджанских реалий», - отметил Бабаоглу.

Напомним, что в третьем фестивале "Жара", который проходит 26-29 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze, принимают участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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