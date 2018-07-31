В Азербайджане регулирование цен положительно повлияет на дальнейшее повышение уровня обслуживания - Вугар Рагимзаде

31 июля 2018 15:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Успехи, достигнутые Азербайджаном, отражены в отчетах международных рейтинговых агентств. В отчете рейтингового агентства Standard & Poor’s отмечается, что в последующие три года экономика страны вырастет на три процента.

Об этом во вторник сказал Trend член политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

По его словам, решение Тарифного совета о регулировании цен на ряд транспортных услуг окажет положительное влияние на уровень обслуживания граждан в этой сфере.

«Необходимо учесть, что в сравнении с зарубежными странами оплата за проезд в метро и общественном транспорте в Азербайджане очень низкая. В последний раз тарифы на услуги пассажироперевозок утверждались в 2007 году, метро – в 2011 году. За прошедшие годы в обеих сферах были проведены большие работы, качество обслуживания было поднято до современных стандартов», - сказал Рагимзаде.

Главред газеты привел некоторую статистику в связи с оплатой за проезд в метро и общественном транспорте.

«Тарифы на услуги пассажироперевозок и метро в России составляют 0,80-1,50 маната, в Казахстане - 0,20-0,40 маната, Беларуси - 0,48-0,56 маната, Грузии - 0,35 маната, Турции - 0,44-1,75 маната. Как видим, и после изменения тарифы в Азербайджане будут ниже в сравнении с большинством стран СНГ», - сказал Рагимзаде.

Отметим, что в Азербайджане с первого августа вступят в силу новые тарифы на перевозки общественным транспортом.

Соответствующие изменения в ходе заседания накануне утвердил Тарифный совет республики.

Согласно изменениям, стоимость одного проезда в метрополитене составит 0,3 маната, одного проезда регулярными внутригородскими автобусными маршрутами 0,3 маната, одного проезда междугородними и междупоселковыми маршрутами, в зависимости от расстояния, от 0,3 до 0,9 маната, междугородними регулярными автобусными маршрутами - 2,4 гяпик за один километр.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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