Президент Ильхам Алиев учредил Фонд развития предпринимательства Азербайджана

1 августа 2018 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании механизма государственной поддержки развитию предпринимательства в Азербайджане.

Согласно указу, с целью совершенствования механизма поддержки развитию предпринимательства, создания новых промышленных, перерабатывающих и инфраструктурных предприятий в ненефтяном секторе, опирающихся на инновационные технологии, финансирования экспортных операций, ускорения инвестирования в реальный сектор и расширения возможностей выхода на финансовые ресурсы хозяйственных субъектов, функционирующих в частном секторе, ликвидируется Национальный фонд поддержки предпринимательства.

В подчинении министерства экономики учреждается публичное юридическое лицо Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики.

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