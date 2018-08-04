Поддержка Трампом проекта TAP - призыв к глобальной поддержке всех энергетических, транспортных и логистических проектов Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - Выражение президентом США Дональдом Трампом особых надежд в связи с трубопроводом TAP является составной частью принципиальной и продолжительной поддержки США проекта Азербайджана «Южный газовый коридор».

Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", эксперт Айдын Гулиев.

Эксперт сказал, что всесторонняя поддержка США каждого сегмента "Южного газового коридора" является выражением большого доверия к политике Азербайджана и принципиальному курсу Президента Ильхама Алиева на развитие регионального партнерства, укрепление энергообезопасности Европы и создание глобального энергетического баланса.

«Трамп, охарактеризовав TAP как конкурентоспособный трубопровод, на самом деле дал оценку способности Президента Азербайджана делать самый правильный и перспективный выбор в глобальной энергетической стратегии. Мы увидели еще один аспект полного совпадения целей и принципов США и Европы в области энергетической безопасности. Однозначная поддержка и надежда Трампа в отношении TAP также является призывом к глобальной поддержке всех энергетических, транспортных и логистических проектов Азербайджана», - отметил эксперт.

Гулиев добавил, что Трамп еще раз продемонстрировал неоценимую роль Азербайджана в реализации важных проектов в Евразии.

«Эта поддержка будет играть очень эффективную роль в том, чтобы застраховать глобальные шаги Президента Азербайджана от всех препятствий, которые могут возникнуть в будущем», - сказал главный редактор газеты.

TАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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